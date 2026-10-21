Банк «Кубань Кредит» присоединится к осенней «Монетной неделе»
Банк «Кубань Кредит» примет участие во всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдет с 26 октября по 7 ноября 2026 года. Цель инициативы – стимулировать возврат в оборот накопившейся у населения разменной монеты. Любой желающий сможет без комиссии обменять её на бумажные купюры или зачислить на свой счет в отделениях банков-участников.
С 2023 года «Кубань Кредит» активно поддерживает акцию в регионах Юга России. В 2025 году клиентами банка было собрано и возвращено в оборот порядка 496 000 монет на сумму свыше 2,8 млн рублей. По итогам весенней акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле 2026 года, подразделениями банка было принято 268 900 монет на сумму свыше 1,7 млн рублей.
Банк «Кубань Кредит» приглашает жителей Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Республики Адыгея и города Москвы внести свой вклад в поддержание ликвидности денежного обращения.
Чтобы сократить время обслуживания, участникам акции рекомендуется заранее рассортировать мелочь по номиналам. Важно отметить, что в ходе акции не производится обмен на тематические или памятные банкноты и монеты.
https://kk.ru
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