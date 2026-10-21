Банк «Кубань Кредит» присоединится к осенней «Монетной неделе»

С 2023 года «Кубань Кредит» активно поддерживает акцию в регионах Юга России. В 2025 году клиентами банка было собрано и возвращено в оборот порядка 496 000 монет на сумму свыше 2,8 млн рублей. По итогам весенней акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле 2026 года, подразделениями банка было принято 268 900 монет на сумму свыше 1,7 млн рублей.