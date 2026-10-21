В Пензе ожидают поступление печи для крематория у Восточного кладбища
В конце 2026 года в Пензе сдадут в эксплуатацию крематорий, в 2027-м он будет запущен. В настоящее время ожидается поступление печи, сообщили в управлении экономразвития администрации Пензы, пишет «Пензаинформ».
В ноябре прошлого года документ, согласующий архитектурно-градостроительный облик крематория, был опубликован в муниципальной газете «Пенза». Одноэтажный объект находится на ул. Осенней, рядом с Восточным кладбищем. Площадь здания — 882,3 кв. м.
Вопрос возведения крематория обсуждается с 2006 года. Тогда облцентр не нашел средства на строительство. В 2017, 2019 и 2024 годах появлялись инвесторы, готовые вложиться в проект, но до дела не доходило.