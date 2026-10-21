В Буйнакске осудили застройщика, похитившего у восьми семей 10,4 млн рублей

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной надзорным ведомством города. В ходе следствия и судебных заседаний было доказано, что в период с 2015 по 2022 год злоумышленник систематически заключал с гражданами договоры долевого участия. Он брал на себя обязательства по сдаче жилого здания в эксплуатацию и последующей передаче квадратных метров владельцам в оговоренные сроки.