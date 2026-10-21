В Буйнакске осудили застройщика, похитившего у восьми семей 10,4 млн рублей
Буйнакский районный суд Республики Дагестан вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании, признав его виновным в крупном мошенничестве при возведении многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.
В Буйнакске завершилось судебное разбирательство в отношении бывшего генерального директора строительной организации, действия которого оставили без квартир восемь семей. Служители Фемиды признали мужчину виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной надзорным ведомством города. В ходе следствия и судебных заседаний было доказано, что в период с 2015 по 2022 год злоумышленник систематически заключал с гражданами договоры долевого участия. Он брал на себя обязательства по сдаче жилого здания в эксплуатацию и последующей передаче квадратных метров владельцам в оговоренные сроки.
Однако реальных намерений завершать стройку у подсудимого не было. Вводя клиентов в заблуждение относительно перспектив проекта, он получал от них денежные средства в счет оплаты будущих квартир. Потерпевшие, рассчитывая улучшить жилищные условия, передали руководителю фирмы в общей сложности свыше 10,4 млн руб.
В итоге обязательства перед гражданами не были выполнены, а причиненный финансовый урон остался невозмещенным. Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.