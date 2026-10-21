Камнепад перекрыл дорогу к Гоначхирскому ущелью в Карачаево-Черкесии
Движение автотранспорта по дороге к Гоначхирскому ущелью в Карачаево-Черкесии временно остановлено из-за камнепада. Пострадавших нет, сообщили в МВД по республике.
Сход скальных пород произошел 20 октября на региональной дороге, примыкающей к федеральной трассе. Сейчас специалисты расчищают проезжую часть. Движение возобновят после завершения работ.
Маршрут к озеру Туманлы-Кель через Гоначхирское ущелье также временно закрыт по техническим причинам, уточнили в администрации Тебердинского национального парка.
Ущелье расположено недалеко от Домбая, на территории национального парка. Дорога проходит по долине реки Гоначхир и является частью Военно-Сухумской дороги.