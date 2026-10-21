Запрет на выезд заставил жительницу Ставрополья оплатить 159 штрафов
Жительница Предгорного района Ставропольского края погасила 159 штрафов за нарушение правил дорожного движения после того, как судебные приставы запретили ей выезд из России на курорты Красного моря, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Долг по штрафам составлял около 200 тыс. руб. Еще 123 тыс. руб. женщина перечислила в качестве исполнительского сбора. Причиной спешки стала поездка в Египет: по данным регионального управления, отпуск на Красном море она уже оплатила и отказываться от него не собиралась.
Исполнительные документы на взыскание штрафов поступали в Предгорное районное отделение ФССП несколько месяцев. Приставы сообщили, что должница скрывалась от сотрудников службы, а денег на ее счетах не было. Запрет на регистрационные действия с автомобилем не побудил ее расплатиться. Тогда приставы ограничили женщине право выезда за пределы России.
После того как она узнала об ограничении, должница полностью закрыла задолженность. ФССП не уточнила, когда именно женщина должна была вылететь, сколько времени заняло погашение долга и снятие запрета, а также сколько в среднем составлял один штраф. Исполнительский сбор в 123 тыс. руб. составил около 61,5% от основного долга. Эти суммы ведомство приводит отдельно: 200 тыс. руб. приходились на штрафы, а сбор возник из-за несвоевременной оплаты исполнительных документов.
Ограничение выезда применяют в рамках исполнительного производства при соблюдении установленных законом условий. Приставы советуют заранее проверять долги и статус ограничения: перечисление денег само по себе не сообщает путешественнику, завершила ли служба процедуру снятия запрета. Для проверки ФССП указывает сервис Госуслуг; он доступен зарегистрированным пользователям.