Запрет на выезд заставил жительницу Ставрополья оплатить 159 штрафов

После того как она узнала об ограничении, должница полностью закрыла задолженность. ФССП не уточнила, когда именно женщина должна была вылететь, сколько времени заняло погашение долга и снятие запрета, а также сколько в среднем составлял один штраф. Исполнительский сбор в 123 тыс. руб. составил около 61,5% от основного долга. Эти суммы ведомство приводит отдельно: 200 тыс. руб. приходились на штрафы, а сбор возник из-за несвоевременной оплаты исполнительных документов.