Часть Махачкалы осталась без газа из-за утечки на подземном газопроводе
В нескольких населенных пунктах Ленинского района Махачкалы временно приостановили подачу газа из-за утечки на подземном газопроводе высокого давления. Ограничения действуют с 8:00 21 октября на время аварийно-восстановительных работ, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана.
Утечку обнаружили 20 октября после обращения о запахе газа на улице Эльзы Ибрагимовой. По предварительным данным, причиной стала сквозная коррозия стального газопровода диаметром 530 мм, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Махачкала».
Без газоснабжения временно остались Редукторный и Степной поселки, микрорайон Ак-Гель, поселки Новый Хушет, Турали и Турали ТЗБ, а также садоводческое общество «Пальмира».