Часть Махачкалы осталась без газа из-за утечки на подземном газопроводе

В нескольких населенных пунктах Ленинского района Махачкалы временно приостановили подачу газа из-за утечки на подземном газопроводе высокого давления. Ограничения действуют с 8:00 21 октября на время аварийно-восстановительных работ, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана.