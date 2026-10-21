ООО «Башкирэнерго» обеспечит надежное электроснабжение межвузовского кампуса в Уфе

Параллельно с этим ведется прокладка кабельных линий методом горизонтально направленного бурения, идущих от подстанции, на которой также проведен большой объем работ в рамках проекта. На подстанции смонтированы две секции шин 6 кВ, два комплекта токоограничивающих реакторов 6 кВ, оборудование определения места поврежденного фидера. Кроме того, расширена система оперативного постоянного тока (установлен дополнительный шкаф распределения опертока) и проведены работы по телемеханизации смонтированного оборудования.