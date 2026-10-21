Выпуск колбас в Кабардино-Балкарии вырос на 32% в 2026 году

За январь—август 2026 года предприятия Кабардино-Балкарии выпустили 573,5 тонны колбасных изделий — на 32,2% больше, чем за те же месяцы годом ранее. Производство питьевого молока достигло 32,12 тыс. тонн, кисломолочной продукции — 18,86 тыс. тонн. Это соответственно 110,8% и 113,4% к уровню января—августа 2025 года. Сыров, творога и молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра, выпустили 3,53 тыс. тонн — на 10,2% больше год к году.