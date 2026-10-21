Выпуск колбас в Кабардино-Балкарии вырос на 32% в 2026 году
В Кабардино-Балкарии выросло производство колбасных изделий и молочной продукции, сообщает пресс-служба администрации главы КБР со ссылкой на данные департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза республики.
За январь—август 2026 года предприятия Кабардино-Балкарии выпустили 573,5 тонны колбасных изделий — на 32,2% больше, чем за те же месяцы годом ранее. Производство питьевого молока достигло 32,12 тыс. тонн, кисломолочной продукции — 18,86 тыс. тонн. Это соответственно 110,8% и 113,4% к уровню января—августа 2025 года. Сыров, творога и молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра, выпустили 3,53 тыс. тонн — на 10,2% больше год к году.
Индекс производства пищевых продуктов за восемь месяцев составил 105,8%. Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий — около 16,8 тыс. тонн, макарон — 1,8 тыс. тонн: примерно на уровне прошлого года. При этом статистика показывает, что динамика неодинакова по категориям: например, сыров и творога прибавилось около 10%, а выпуск сливочного масла, масляных паст, топленого масла и связанных продуктов снизился до 85,5% от прошлогоднего объема.
Рост переработки совпал с увеличением выпуска сырья в республике. За январь—август хозяйства всех категорий произвели 364,5 тыс. тонн молока — на 3,2% больше, чем годом ранее. Производство скота и птицы на убой в живом весе достигло 84,3 тыс. тонн, прибавив 1,6%.
В целом индекс промышленного производства республики за восемь месяцев составил 106,8% к аналогичному периоду 2025 года. В обрабатывающих производствах он достиг 106%, а в производстве пищевых продуктов — 105,8%. Следовательно, пищевая отрасль росла чуть медленнее обрабатывающего сектора в целом. Среди продуктов заметно выделились колбасы, кисломолочная продукция и молоко, тогда как хлеб и макароны сохранили прежний уровень.