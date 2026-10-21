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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ выдал карты «Мир» российским получателям пенсии на Кубе

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выпустил карты для российских пенсионеров, проживающих на Кубе. Проект реализован совместно с Посольством Российской Федерации в Республике Куба и Генеральным консульством Российской Федерации в Гаване. Пенсионные выплаты зачисляются на карты национальной платежной системы «Мир», которыми их владельцы уже активно пользуются.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Граждане России, проживающие на Кубе, могут пользоваться банковскими сервисами за границей и получать пенсии на карты «Мир» НОВИКОМа. Ими можно расплачиваться на территории Республики Куба: на автозаправочных станциях, в государственных магазинах, ресторанах, кафе, отелях и других организациях, где установлены терминалы для безналичной оплаты товаров и услуг.
Урегулирование ситуации с получением пенсий российскими гражданами, живущими на Кубе, на протяжении долгого времени оставалось приоритетной задачей для консульской службы. Благодаря совместной работе Посольства Российской Федерации в Республике Куба и банка НОВИКОМ было найдено оптимальное решение.
«Перед нами стояла задача обеспечить российским пенсионерам, проживающим на Кубе, возможность получать пенсии на банковские карты. Совместно с Посольством Российской Федерации в Республике Куба мы последовательно прорабатывали этот вопрос и нашли решение, которое уже позволяет российским гражданам пользоваться привычными финансовыми сервисами. Развитие отношений с Кубой мы рассматриваем комплексно: здесь экономические интересы неразрывно связаны с укреплением гуманитарных связей между нашими странами», — сказала Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.
Выдача карт российским пенсионерам стала продолжением работы НОВИКОМа по развитию банковских сервисов на Кубе. В 2025 году банк начал выдавать карты «Мир» гражданам Кубы, в том числе студентам, обучающимся в российских вузах. НОВИКОМ сотрудничает с кубинскими финансовыми организациями с 2016 года, а в 2024 году стал первым российским банком, открывшим представительство в Республике Куба. Основная задача присутствия НОВИКОМа на острове — развитие финансовой инфраструктуры и создание условий для проведения расчетов между Россией и Кубой.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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