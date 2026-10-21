НОВИКОМ выдал карты «Мир» российским получателям пенсии на Кубе

Выдача карт российским пенсионерам стала продолжением работы НОВИКОМа по развитию банковских сервисов на Кубе. В 2025 году банк начал выдавать карты «Мир» гражданам Кубы, в том числе студентам, обучающимся в российских вузах. НОВИКОМ сотрудничает с кубинскими финансовыми организациями с 2016 года, а в 2024 году стал первым российским банком, открывшим представительство в Республике Куба. Основная задача присутствия НОВИКОМа на острове — развитие финансовой инфраструктуры и создание условий для проведения расчетов между Россией и Кубой.