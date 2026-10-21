В Самаре курьеры телефонных мошенников похитили у пенсионеров более 16 млн рублей

По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом, выполняли роль курьеров: приезжали к пожилым людям, которых предварительно вводили в заблуждение дистанционные мошенники, и забирали у них наличные. В общей сложности жертвами схемы стали 14 жителей Самарской области, а суммарный ущерб превысил 16 млн 255 тыс. рублей.