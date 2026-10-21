В Самаре курьеры телефонных мошенников похитили у пенсионеров более 16 млн рублей
Преступники получили реальные сроки
Октябрьский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям за мошенничество. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.
По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом, выполняли роль курьеров: приезжали к пожилым людям, которых предварительно вводили в заблуждение дистанционные мошенники, и забирали у них наличные. В общей сложности жертвами схемы стали 14 жителей Самарской области, а суммарный ущерб превысил 16 млн 255 тыс. рублей.
Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил каждому из осужденных по пять лет колонии общего режима. Кроме того, в доход государства конфискован сотовый телефон, который использовался при совершении преступлений (на основании ст. 104.1 УК РФ).
Гражданские иски потерпевших удовлетворены. До полного погашения ущерба сохранится арест на банковские счета участников группы, а также на движимое и недвижимое имущество — в том числе принадлежащее близким родственникам осужденных. Общая стоимость арестованных активов составляет 18 млн рублей.
Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.