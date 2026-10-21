Замглавы Предгорного округа оштрафовали на 20 тысяч рублей по жалобе жительницы
Заместителя главы администрации Предгорного муниципального округа привлекли к административной ответственности после жалобы местной жительницы. По данным прокуратуры, чиновник не обеспечил ее рассмотрение в порядке, установленном для жалоб на предоставление муниципальных услуг. Наказание составило 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Проверку провела прокуратура Предгорного района после обращения женщины. Ведомство не уточнило, какую именно муниципальную услугу она получала, на что жаловалась и когда направила жалобу.
Прокуратура возбудила дело по части 3 статьи 5.63 КоАП РФ. Эта норма касается нарушения порядка или срока рассмотрения жалобы на действия либо бездействие органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу. Для должностного лица предусмотрен штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; назначенные заместителю главы 20 тыс. руб. соответствуют нижней границе санкции.
Закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предусматривает, что жалобу рассматривает уполномоченный орган или должностное лицо. В общем случае ответ должен быть мотивированным; закон устанавливает срок рассмотрения до 15 рабочих дней со дня регистрации, а для отдельных жалоб — до пяти рабочих дней. Однако прокуратура не сообщила, какой срок применялся в этом случае и сколько времени администрация не рассматривала обращение.