Замглавы Предгорного округа оштрафовали на 20 тысяч рублей по жалобе жительницы

Закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предусматривает, что жалобу рассматривает уполномоченный орган или должностное лицо. В общем случае ответ должен быть мотивированным; закон устанавливает срок рассмотрения до 15 рабочих дней со дня регистрации, а для отдельных жалоб — до пяти рабочих дней. Однако прокуратура не сообщила, какой срок применялся в этом случае и сколько времени администрация не рассматривала обращение.