Двое волгоградцев предстанут перед судом за отстрел редчайших животных

По данным следствия, обвиняемые договорились об охоте на краснокнижных животных. 10 февраля этого года на территории Ленинского района Волгоградской области мужчины из охотничьего ружья застрелили двух сайгаков, после чего освежевали туши и привезли на животноводческую точку. В тот же день фигуранты нашли еще одного сайгака, отбившегося от стада, и также его забили. Мясом они поделились с родственниками.