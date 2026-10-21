Двое волгоградцев предстанут перед судом за отстрел редчайших животных
Суд под Волгоградом рассмотрит уголовное дело о незаконной добыче краснокнижных диких животных (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). В преступлении обвиняют двух местных жителей, убивших сайгаков, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, обвиняемые договорились об охоте на краснокнижных животных. 10 февраля этого года на территории Ленинского района Волгоградской области мужчины из охотничьего ружья застрелили двух сайгаков, после чего освежевали туши и привезли на животноводческую точку. В тот же день фигуранты нашли еще одного сайгака, отбившегося от стада, и также его забили. Мясом они поделились с родственниками.
Ущерб, причиненный государству, составил более 1 млн руб. Преступную деятельность пресекли сотрудники районного отдела полиции.
Сайгак — ценное дикое животное, занесенное в Красную книгу РФ. Животное охраняется международными договорами из-за резкого сокращения численности вида.