Директора вагона-ресторана будут судить после отравления детей в поезде «Кисловодск — Тында»
Дело о массовом заболевании детей в поезде «Кисловодск — Тында» дошло до суда. Следствие обвиняет 35-летнего директора вагона-ресторана в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание и отравление людей. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 236 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По версии следствия, в июле 2025 года мужчина сам приготовил блюдо и допустил попадание бактерий в готовую пищу. Еду подали двум организованным группам несовершеннолетних, которые возвращались в Самарскую область с учебно-тренировочных сборов. Более 40 детей попали в больницы Краснодарского края. Обвинительное заключение утвердили, дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Дети почувствовали себя плохо в пути 28–29 июля. На станциях Армавир и Кавказская несовершеннолетние из двух групп обратились за медицинской помощью с симптомами пищевой инфекции; их сняли с поезда и госпитализировали. В первые часы число пострадавших менялось: экстренные службы сообщили «Интерфаксу» о 57 госпитализированных, включая 50 детей — участников команды по дзюдо; Федеральная пассажирская компания тогда называла предварительную цифру в 41 заболевшего ребёнка. В сообщении о завершении расследования следствие указало итоговую формулировку — госпитализировали более 40 детей.
В день происшествия Роспотребнадзор сообщил о предварительной версии норовирусной инфекции. Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, взяли пробы еды и питьевой воды, смывы с поверхностей, а также провели дезинфекцию поезда и вагона-ресторана. Ведомство тогда подчеркивало, что причины заражения еще устанавливают.