Директора вагона-ресторана будут судить после отравления детей в поезде «Кисловодск — Тында»

Дети почувствовали себя плохо в пути 28–29 июля. На станциях Армавир и Кавказская несовершеннолетние из двух групп обратились за медицинской помощью с симптомами пищевой инфекции; их сняли с поезда и госпитализировали. В первые часы число пострадавших менялось: экстренные службы сообщили «Интерфаксу» о 57 госпитализированных, включая 50 детей — участников команды по дзюдо; Федеральная пассажирская компания тогда называла предварительную цифру в 41 заболевшего ребёнка. В сообщении о завершении расследования следствие указало итоговую формулировку — госпитализировали более 40 детей.