Топливо в Анапе доступно на 27 АЗС
Утром 21 октября в Анапе топливо доступно на 27 заправках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-92 есть на 24 АЗС, АИ-95 доступен на 20 станциях, АИ-100 можно приобрести только на одной автозаправке, дизельное топливо — на всех 27 АЗС. Информация актуальна на 09:30 мск и в течение дня может меняться.
В мэрии отмечают, что на 7 АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. На 16 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 30 л — на 9 АЗС; 92, 95 и 100 по 40 л — на 4 АЗС; 92 и ДТ по 50 л — на 4 АЗС; ДТ по 60 л — на 3 АЗС).
Граждан призвали не покупать топливо впрок. По данным администрации, это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на станциях.