Топливо в Анапе доступно на 27 АЗС

В мэрии отмечают, что на 7 АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. На 16 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 30 л — на 9 АЗС; 92, 95 и 100 по 40 л — на 4 АЗС; 92 и ДТ по 50 л — на 4 АЗС; ДТ по 60 л — на 3 АЗС).