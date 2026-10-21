В Сочи топливо доступно на 45 АЗС
Утром 21 октября, по состоянию на 09:00, в Сочи топливо можно приобрести на 45 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
АИ-100 есть только на 10 станциях, АИ-95 доступен на 31 АЗС, АИ-92 есть на 30 заправках, дизельное топливо можно купить на 33 автозаправках, СУГ — на 10 автозаправочных станциях.
Актуальные данные о наличии топлива жители и гости Сочи могут узнать на официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».