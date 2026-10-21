Утром 21 октября в Геленджике работают 10 АЗС
По данным на 09:00 21 октября в Геленджике топливо доступно на 10 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-100 доступен на одной заправке, АИ-95 и АИ-92 можно купить на семи АЗС, дизельное топливо есть на всех станциях.
Ближайшие АЗС расположены на улицах: «Роснефть», пр. Строительный — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Роснефть», ул. Туристическая — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Роснефть», с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, М-4 — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Лукойл», ул. Островского — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Лукойл», кольцо (М-4 «Дон») — АИ-92, ДТ; «Лукойл», с. Архипо-Осиповка — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-100, АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», ул. Ходенко — ДТ; «Газпромнефть», Сухумское шоссе — ДТ; «Уфимнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, ДТ.