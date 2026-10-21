Ставрополье удвоило выдачу льготной ипотеки перед изменением условий
В сентябре банки выдали жителям Ставропольского края 1,064 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 5,6 млрд руб. По сравнению с августом число сделок выросло на 114%, объем — на 110%. Край занял 22-е место среди регионов России по сумме льготных выдач. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) 21 октября.
Скачок пришелся на последний месяц действия прежних условий семейной ипотеки. С 1 октября государство привязало ставку и максимальную сумму кредита к числу детей в семье, а срок субсидирования ограничило 15 годами. Для регионов, включая Ставропольский край, ставка теперь составляет 10% для семьи с одним ребенком младше семи лет, 8% — с двумя детьми, 6% — с тремя, 4% — с четырьмя и 2% — с пятью и более детьми. Лимиты кредита варьируются от 6 млн до 10 млн руб. Новые правила утвердил Минфин; они распространяются на договоры, заключенные с 1 октября.
ОКБ связывает сентябрьский всплеск с тем, что заемщики торопились оформить кредит по прежним параметрам. Семейная ипотека формирует около 90% выдач среди действующих программ господдержки, поэтому изменения прежде всего затронули именно ее. В общероссийском масштабе банки выдали в сентябре 70,37 тыс. льготных кредитов на 430,68 млрд руб. — вдвое больше августовского результата и на 41% больше, чем годом ранее. Доля кредитов с господдержкой достигла 53% от числа всех ипотек и 67% их денежного объема.
В Ставропольском крае за январь—сентябрь выдали 5,36 тыс. льготных ипотек на 27,57 млрд руб. Средний кредит составил 5,14 млн руб., средний срок — 339 месяцев, или 28 лет и 3 месяца. На льготные программы пришлось 59% всех выданных в сентябре жилищных кредитов в регионе и 71% их общей суммы. В августе эти доли составляли 50% и 64% соответственно.
Похожий рывок зафиксировали в Дагестане: в сентябре банки выдали 282 льготные ипотеки на 1,86 млрд руб., увеличив сумму на 159% за месяц. За девять месяцев жители республики получили 1,42 тыс. таких кредитов на 8,99 млрд руб. Средний размер сентябрьского займа достиг 6,58 млн руб. В сентябрьском исследовании ОКБ Ставрополье заметно опережает Дагестан по объему выдач, хотя средний кредит в Дагестане оказался выше.
На Северном Кавказе льготные программы остаются основой ипотечного рынка. По данным Сбербанка, которые в сентябре опубликовал «Коммерсантъ», за январь—август жители округа заключили более 8 тыс. ипотечных договоров на сумму свыше 20,6 млрд руб.; около 70% объема обеспечили программы господдержки. На Дагестан и Северную Осетию пришлось более половины ипотечного объема округа — 10,8 млрд руб., а по числу договоров лидировала Чечня — почти 2,2 тыс.
Общероссийский результат сентября оказался пиковым на фоне смены правил, а не равномерного ускорения рынка: за третий квартал банки выдали 135,13 тыс. льготных кредитов на 819,97 млрд руб., на 11% меньше по числу и на 7% меньше по сумме, чем годом ранее. Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов прогнозировал, что в октябре—ноябре спрос снизится до 140–150 млрд руб. в месяц. Такая коррекция покажет, какой уровень выдач рынок сможет поддерживать после того, как заемщики завершили сделки по прежним условиям.