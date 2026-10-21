Ставрополье удвоило выдачу льготной ипотеки перед изменением условий

Общероссийский результат сентября оказался пиковым на фоне смены правил, а не равномерного ускорения рынка: за третий квартал банки выдали 135,13 тыс. льготных кредитов на 819,97 млрд руб., на 11% меньше по числу и на 7% меньше по сумме, чем годом ранее. Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов прогнозировал, что в октябре—ноябре спрос снизится до 140–150 млрд руб. в месяц. Такая коррекция покажет, какой уровень выдач рынок сможет поддерживать после того, как заемщики завершили сделки по прежним условиям.