Водитель погиб в ДТП на въезде в тоннель на Дублере Курортного проспекта в Сочи
В Сочи в результате ДТП погиб водитель грузовика Shacman, еще один человек госпитализирован. Авария произошла утром в Центральном районе города на въезде в тоннель №2 на Дублере Курортного проспекта.
По предварительным данным, 33-летний водитель Shacman столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Ford, после чего грузовик наехал на портал тоннеля. Водитель Shacman скончался на месте от полученных травм. Водителя Ford с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются.