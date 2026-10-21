Суд взыскал с экс-владельца новороссийского «Альткона» 54,3 млн рублей

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2026 по делу вступает в законную силу со дня его принятия. В течение месяца оно может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. На фоне разбирательства срок конкурсного производства в отношении ООО «Альконт» продлен на шесть месяцев — до 21 октября 2026 года.