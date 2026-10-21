Суд взыскал с экс-владельца новороссийского «Альткона» 54,3 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Краснодарского края и установил размер субсидиарной ответственности бывшего контролирующего лица ООО «Альконт» Максима Мазура. По решению суда апелляционной инстанции от 15 октября, господин Мазур обязан выплатить 54,29 млн рублей по обязательствам обанкротившейся оптовой компании из Новороссийска. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Как следует из материалов дела, ООО «Альконт» было признано несостоятельным решением от 12 апреля 2021 года, в отношении компании открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Жариков. Сумма претензий к господину Мазуру, заявленная в рамках спора, составляла 57,6 млн рублей, однако суд апелляционной инстанции скорректировал ее до 54,3 млн рублей, в остальной части отказав в удовлетворении требований.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альконт» зарегистрировано в 2015 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Максим Мазур. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
В ходе рассмотрения апелляции на определение от 19 мая 2026 года суд произвел процессуальную замену взыскателя. Право требования к Максиму Мазуру было распределено между тремя правопреемниками:
В пользу ФНС России в лице Управления по Краснодарскому краю будет взыскано 53,48 млн рублей. В пользу Денисова Руслана Александровича — 434 тысяч рублей.
В пользу Ячковой Лидии Николаевны — 368 тысяч рублей.
На указанные суммы суд постановил выдать соответствующие исполнительные листы.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2026 по делу вступает в законную силу со дня его принятия. В течение месяца оно может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. На фоне разбирательства срок конкурсного производства в отношении ООО «Альконт» продлен на шесть месяцев — до 21 октября 2026 года.