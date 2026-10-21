Пять курганов эпохи бронзы на Ставрополье получили статус памятника
Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия официально зарегистрировало новый археологический памятник — курганный могильник Стодеревская-10, состоящий из пяти насыпей, древнейшие из которых датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Реестр выявленных памятников археологии региона пополнился новым объектом. Речь идет о некрополе Стодеревская-10, расположенном на территории края. Соответствующее решение приняло профильное управление, отвечающее за сохранность исторического наследия. Документ опубликован на Портале правовой информации.
Примечательно, что данный погребальный комплекс использовался на протяжении колоссального временного отрезка. Специалисты предварительно оценивают его возраст в диапазоне от эпохи ранней бронзы (около III тысячелетия до н. э.) вплоть до развитого средневековья (XIV век н. э.). Таким образом, разрыв между самыми ранними и самыми поздними захоронениями может составлять более четырех тысяч лет.
Наибольший интерес представляет четвертый курган, расположенный в северо-западной части группы. Его масштабы впечатляют: основание достигает 58 метров, а высота насыпи составляет 5,5 метра, что сопоставимо с высотой двухэтажного дома. Чуть уступает ему пятый курган — 48 метров в поперечнике и 4 метра в высоту. Аналогичный диаметр имеет и первый курган на юго-востоке, однако его высота скромнее — 2,5 метра.
Третий курган зафиксирован с параметрами 42 метра в ширину и 2,75 метра в высоту. Самым маленьким признан второй: его размеры составляют 38 на 48 метров при высоте всего 1,2 метра. Несмотря на различную сохранность, все пять насыпей отчетливо просматриваются в ландшафте.
Общая территория, занятая памятником, составляет 21 021 квадратный метр, а периметр охранной зоны превышает километр и равен 1 170 метрам. Специалисты отмечают, что поверхность курганов несет следы прошлой хозяйственной активности: здесь проходили грунтовые дороги, прокладывались дренажные канавы, велись выборки грунта. Однако все эти вмешательства носят исторический характер и уже покрыты дерном, что не наносит критического ущерба объекту.
В связи с присвоением охранного статуса на данной территории вводится особый правовой режим. Собственники и арендаторы земельных наделов, попадающих в границы памятника, будут официально уведомлены о необходимости соблюдения строгих требований по его содержанию и недопущению разрушения.
Факт включения могильника в государственный реестр гарантирует его защиту от несанкционированной застройки и земляных работ, что особенно актуально в условиях активного освоения ставропольских земель.