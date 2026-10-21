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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Кавказ

Пять курганов эпохи бронзы на Ставрополье получили статус памятника

Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия официально зарегистрировало новый археологический памятник — курганный могильник Стодеревская-10, состоящий из пяти насыпей, древнейшие из которых датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Реестр выявленных памятников археологии региона пополнился новым объектом. Речь идет о некрополе Стодеревская-10, расположенном на территории края. Соответствующее решение приняло профильное управление, отвечающее за сохранность исторического наследия. Документ опубликован на Портале правовой информации.

Управление СК по сохранению и охране объектов культурного наследия

Примечательно, что данный погребальный комплекс использовался на протяжении колоссального временного отрезка. Специалисты предварительно оценивают его возраст в диапазоне от эпохи ранней бронзы (около III тысячелетия до н. э.) вплоть до развитого средневековья (XIV век н. э.). Таким образом, разрыв между самыми ранними и самыми поздними захоронениями может составлять более четырех тысяч лет.
Наибольший интерес представляет четвертый курган, расположенный в северо-западной части группы. Его масштабы впечатляют: основание достигает 58 метров, а высота насыпи составляет 5,5 метра, что сопоставимо с высотой двухэтажного дома. Чуть уступает ему пятый курган — 48 метров в поперечнике и 4 метра в высоту. Аналогичный диаметр имеет и первый курган на юго-востоке, однако его высота скромнее — 2,5 метра.
Третий курган зафиксирован с параметрами 42 метра в ширину и 2,75 метра в высоту. Самым маленьким признан второй: его размеры составляют 38 на 48 метров при высоте всего 1,2 метра. Несмотря на различную сохранность, все пять насыпей отчетливо просматриваются в ландшафте.
Общая территория, занятая памятником, составляет 21 021 квадратный метр, а периметр охранной зоны превышает километр и равен 1 170 метрам. Специалисты отмечают, что поверхность курганов несет следы прошлой хозяйственной активности: здесь проходили грунтовые дороги, прокладывались дренажные канавы, велись выборки грунта. Однако все эти вмешательства носят исторический характер и уже покрыты дерном, что не наносит критического ущерба объекту.
В связи с присвоением охранного статуса на данной территории вводится особый правовой режим. Собственники и арендаторы земельных наделов, попадающих в границы памятника, будут официально уведомлены о необходимости соблюдения строгих требований по его содержанию и недопущению разрушения.
Факт включения могильника в государственный реестр гарантирует его защиту от несанкционированной застройки и земляных работ, что особенно актуально в условиях активного освоения ставропольских земель.
Станислав Маслаков