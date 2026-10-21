Пять курганов эпохи бронзы на Ставрополье получили статус памятника

Наибольший интерес представляет четвертый курган, расположенный в северо-западной части группы. Его масштабы впечатляют: основание достигает 58 метров, а высота насыпи составляет 5,5 метра, что сопоставимо с высотой двухэтажного дома. Чуть уступает ему пятый курган — 48 метров в поперечнике и 4 метра в высоту. Аналогичный диаметр имеет и первый курган на юго-востоке, однако его высота скромнее — 2,5 метра.