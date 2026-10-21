В Кисловодске смонтировали потолочный LED-экран в центре «Россия»

Сроки открытия переносили. В апреле 2026 года губернатор Владимир Владимиров поручил достроить объект к концу лета; затем мэр сообщил, что город рассчитывает закончить работы в сентябре—октябре, ввести центр в эксплуатацию в ноябре и провести торжественное открытие в декабре. На 16 октября строители завершали оборудование залов и благоустройство территории; работы планировали закончить до конца месяца. К декабрю центр должен получить не только сценическую технику и экран, но и управляемую архитектурную подсветку фасада, о которой мэрия сообщила 8 октября.