В Кисловодске смонтировали потолочный LED-экран в центре «Россия»
В концертном зале строящегося конгресс-центра «Россия» в Кисловодске завершили монтаж потолочного светодиодного экрана. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
По его словам, экран собрали из модулей; мэр назвал конструкцию уникальной для Ставропольского края и заявил, что изображение останется ярким и контрастным при включенном освещении.
Монтаж экрана стал частью завершающего оснащения центра, который строят на проспекте Победы на месте бывшего кинотеатра «Россия». Демонтаж старых зданий начался осенью 2022 года, основные строительные работы — в 2023-м. Проект предусматривает концертную площадку, выставочные пространства, библиотеку, кинозалы и помещения для деловых мероприятий. Вместимость концертного зала — 1,8 тыс. зрителей. Речь идет о крупнейшем зале на Кавказских Минеральных Водах. В комплексе также предусмотрели три кинозала, 11 конференц-залов и два ресторанных зала на 452 места, а также подземную парковку. Общую площадь центра издание оценивает в 31,9 тыс. кв. м, тогда как октябрьское сообщение о здании говорит о площади свыше 38 тыс. кв. м.
Сроки открытия переносили. В апреле 2026 года губернатор Владимир Владимиров поручил достроить объект к концу лета; затем мэр сообщил, что город рассчитывает закончить работы в сентябре—октябре, ввести центр в эксплуатацию в ноябре и провести торжественное открытие в декабре. На 16 октября строители завершали оборудование залов и благоустройство территории; работы планировали закончить до конца месяца. К декабрю центр должен получить не только сценическую технику и экран, но и управляемую архитектурную подсветку фасада, о которой мэрия сообщила 8 октября.
По данным «Коммерсанта», первоначальное финансирование проекта составило 3,9 млрд руб.; в 2026 году на продолжение работ выделили еще 3,096 млрд руб., из которых 2,949 млрд руб. предназначили непосредственно для строительства. Ранее Моисеев объяснял перенос открытия расширением проекта: в него добавили залы, ресторан и современные медиа-решения. В сообщении о новом экране город не раскрывает, входит ли его стоимость в эти суммы и какой подрядчик поставил оборудование. Комплекс рассчитывают использовать для концертов, форумов, конференций и шоу; заявленное открытие пока остается планом на декабрь 2026 года.