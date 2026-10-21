Логистический проект «Биннофарм Групп» признан одним из лучших в отрасли
«Биннофарм Групп» стала лауреатом профессиональной премии SCM Pharm 2026 в номинации «Проект года supply chain». Церемония награждения состоялась 16 октября в Москве в рамках VIII Международной конференции «Логистика лекарственных средств», объединившей представителей фармацевтических компаний, логистических операторов и отраслевых экспертов.
«Биннофарм Групп» одна из первых на российском фармацевтическом рынке реализовала проект по консолидации на зарубежном складском комплексе готовой продукции и температурных грузов. Благодаря этому мы повысили соответствие требованиям GDP, сократили сроки доставки и оптимизировали расходы по логистике. Признание профессионального сообщества подтверждает значимость этой работы и мотивирует нас продолжать развивать эффективные решения для фармацевтической логистики», – отметила директор по внешнеэкономической деятельности и закупкам «Биннофарм Групп» Анна Загорская.
В номинации «Проект года supply chain» отмечают решения, направленные на развитие и повышение эффективности цепочек поставок – от планирования и производства до хранения, транспортировки и дистрибуции лекарственных препаратов.
Премия SCM Pharm проводится с 2021 года. Победителей определяет экспертное жюри, в состав которого в 2026 году вошли 324 эксперта отрасли. Награда символизирует профессиональное признание достижений в области фармацевтической логистики и качества. Ее символ – Серебряный посох Асклепия, исторический прообраз термоконтейнера для перевозки лекарственных препаратов.
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