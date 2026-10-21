Логистический проект «Биннофарм Групп» признан одним из лучших в отрасли

«Биннофарм Групп» одна из первых на российском фармацевтическом рынке реализовала проект по консолидации на зарубежном складском комплексе готовой продукции и температурных грузов. Благодаря этому мы повысили соответствие требованиям GDP, сократили сроки доставки и оптимизировали расходы по логистике. Признание профессионального сообщества подтверждает значимость этой работы и мотивирует нас продолжать развивать эффективные решения для фармацевтической логистики», – отметила директор по внешнеэкономической деятельности и закупкам «Биннофарм Групп» Анна Загорская.