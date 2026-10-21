В Новороссийске дважды пройдут учения с дежурными силами ВМБ

Сегодня, 21 октября, в Новороссийске дважды пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Они запланированы на периоды с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.