На Ставрополье проверили 268,5 тысячи тонн семян озимых под урожай 2027 года

В Ставропольском крае завершается подготовка семенного фонда озимых культур к предстоящей посевной кампании. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра в настоящее время проводят фитоэкспертизу, позволяющую обнаружить на поверхности и внутри зерен возбудителей грибных и бактериальных инфекций. Ранее учреждение завершило оценку посевных характеристик материала, предназначенного для закладки урожая 2027 года, сообщила пресс-служба филиала.