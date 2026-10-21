На Ставрополье проверили 268,5 тысячи тонн семян озимых под урожай 2027 года
В Ставропольском крае завершается подготовка семенного фонда озимых культур к предстоящей посевной кампании. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра в настоящее время проводят фитоэкспертизу, позволяющую обнаружить на поверхности и внутри зерен возбудителей грибных и бактериальных инфекций. Ранее учреждение завершило оценку посевных характеристик материала, предназначенного для закладки урожая 2027 года, сообщила пресс-служба филиала.
Для осеннего сева хозяйствам региона требуется порядка 342,2 тыс. тонн семян озимых зерновых и зернобобовых. Каждая партия перед отправкой на поля проходит обязательный лабораторный контроль. Специалисты определяют чистоту материала, энергию прорастания, всхожесть, массу тысячи зерен, уровень влажности и наличие вредителей.
Руководитель Ставропольского филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова сообщила, что результаты исследований оказались удовлетворительными. «Поступившие на анализ семена озимой пшеницы, озимого ячменя и зимующего гороха признаны кондиционными», — подчеркнула она, отметив, что местные аграрии осознают прямую зависимость будущего урожая от качества посевного материала.
К текущему моменту изучено свыше 5 тыс. образцов общей массой 268,5 тыс. тонн. Лабораторные тесты выявили преобладание трех характерных для ставропольского климата заболеваний: альтернариоза, фузариоза и гельминтоспориоза. Активному распространению этих патогенов в нынешнем сезоне способствовали продолжительные дожди, которые замедляли уборочные работы. В результате зерно дольше находилось в условиях высокой влажности, создающей благоприятную среду для развития грибковых инфекций.
По итогам проверок каждое хозяйство получило индивидуальные схемы предпосевной обработки. При незначительном уровне инфицирования (до 20 процентов) рекомендуется применять однокомпонентные фунгициды на основе тебуконазола. Если зараженность превышает этот порог, целесообразно использовать многокомпонентные химические средства.
Для усиления защитного эффекта специалисты советуют дополнять химические протравители гуминовыми препаратами и биофунгицидами. Такое комбинирование в баковых смесях расширяет спектр фунгицидного действия и укрепляет естественный иммунитет растений к заболеваниям.
На отчетную дату обработку прошли 259 тыс. тонн посевного материала. Техническая база для выполнения этих операций включает 770 протравочных машин, находящихся в распоряжении сельхозпроизводителей региона.