Подготовка электросетей Новосибирской области к зиме завершена

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации и устранения технологических нарушений в «Россети Новосибирск» полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на сумму порядка 120 миллионов рублей. Помимо оборудования для ЛЭП и подстанций, подготовлены 20 резервных источников электроснабжения общей мощностью почти 4,4 МВт, готовых обеспечить подачу электроэнергии социально значимым объектам при необходимости. Наличие такого резерва позволяет энергетикам действовать быстро и минимизировать последствия возможных нарушений для потребителей.