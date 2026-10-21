Подготовка электросетей Новосибирской области к зиме завершена
В «Россети Новосибирск» завершили работу внутренние комиссии по оценке подготовки электросетевого комплекса к работе в период зимнего максимума нагрузок. По итогам проверок оформлены акты оценки готовности филиалов компании к прохождению отопительного сезона. Масштабная подготовительная работа, начатая энергетиками еще весной, включала более 400 мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей региона.
По итогам девяти месяцев 2026 года специалисты компании отремонтировали около 450 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 300 трансформаторов на подстанциях. Выполнена замена более 1 800 опор ЛЭП и свыше 26 тысяч изоляторов. Кроме того, энергетики освободили трассы электросетевой инфраструктуры от древесно-кустарниковой растительности на площади почти 1 500 гектаров, что позволит снизить риск повреждений проводов и оборудования из-за падения деревьев и веток, особенно в период сильных ветров и снегопадов.
Для оперативного реагирования на нештатные ситуации и устранения технологических нарушений в «Россети Новосибирск» полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на сумму порядка 120 миллионов рублей. Помимо оборудования для ЛЭП и подстанций, подготовлены 20 резервных источников электроснабжения общей мощностью почти 4,4 МВт, готовых обеспечить подачу электроэнергии социально значимым объектам при необходимости. Наличие такого резерва позволяет энергетикам действовать быстро и минимизировать последствия возможных нарушений для потребителей.
Готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации в отопительный сезон энергетики также подтвердили на различных тренировках. Результаты учений показали высокий уровень подготовки персонала «Россети Новосибирск», способность быстро и грамотно реагировать на технологические нарушения, принимать верные решения в условиях ограниченного времени и минимизировать их последствия для потребителей. Отработанные навыки особенно важны в период зимнего максимума нагрузок, когда любая задержка может иметь ощутимые для жителей региона последствия.
Предварительные итоги подготовки электросетей к зиме обсудили на Всероссийском совещании о ходе подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Мероприятие прошло в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» под председательством Министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Окончательные результаты индекса готовности энергокомпаний к работе в зимний период будут подведены Минэнерго РФ в ноябре. Но уже сейчас объекты «Россети Новосибирск» находятся в высокой степени готовности к работе в период максимума нагрузок.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
«Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official)
«Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)
АО «РЭС»Реклама