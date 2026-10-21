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СибирьНовости компаний

Подготовка электросетей Новосибирской области к зиме завершена

В «Россети Новосибирск» завершили работу внутренние комиссии по оценке подготовки электросетевого комплекса к работе в период зимнего максимума нагрузок. По итогам проверок оформлены акты оценки готовности филиалов компании к прохождению отопительного сезона. Масштабная подготовительная работа, начатая энергетиками еще весной, включала более 400 мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей региона.

Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

По итогам девяти месяцев 2026 года специалисты компании отремонтировали около 450 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 300 трансформаторов на подстанциях. Выполнена замена более 1 800 опор ЛЭП и свыше 26 тысяч изоляторов. Кроме того, энергетики освободили трассы электросетевой инфраструктуры от древесно-кустарниковой растительности на площади почти 1 500 гектаров, что позволит снизить риск повреждений проводов и оборудования из-за падения деревьев и веток, особенно в период сильных ветров и снегопадов.
Для оперативного реагирования на нештатные ситуации и устранения технологических нарушений в «Россети Новосибирск» полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на сумму порядка 120 миллионов рублей. Помимо оборудования для ЛЭП и подстанций, подготовлены 20 резервных источников электроснабжения общей мощностью почти 4,4 МВт, готовых обеспечить подачу электроэнергии социально значимым объектам при необходимости. Наличие такого резерва позволяет энергетикам действовать быстро и минимизировать последствия возможных нарушений для потребителей.
Готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации в отопительный сезон энергетики также подтвердили на различных тренировках. Результаты учений показали высокий уровень подготовки персонала «Россети Новосибирск», способность быстро и грамотно реагировать на технологические нарушения, принимать верные решения в условиях ограниченного времени и минимизировать их последствия для потребителей. Отработанные навыки особенно важны в период зимнего максимума нагрузок, когда любая задержка может иметь ощутимые для жителей региона последствия.
Предварительные итоги подготовки электросетей к зиме обсудили на Всероссийском совещании о ходе подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Мероприятие прошло в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» под председательством Министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Окончательные результаты индекса готовности энергокомпаний к работе в зимний период будут подведены Минэнерго РФ в ноябре. Но уже сейчас объекты «Россети Новосибирск» находятся в высокой степени готовности к работе в период максимума нагрузок.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

«Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official)

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