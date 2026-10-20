Над Черным морем перехватили украинские беспилотники
Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня 20 октября перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники были перехвачены в период с 08:00 до 20:00 мск. Помимо акватории Черного моря, средствами ПВО были поражены аппараты над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также Республики Крым.
В ночь на 20 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили еще 136 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае действует административная ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Поправки были утверждены на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края.
Для граждан предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении размер штрафа для граждан может достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для организаций — 300 тыс. руб.
Как пояснил руководитель управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров, норма направлена на предотвращение распространения информации, позволяющей установить расположение военной техники, пунктов дислокации войск и последствия чрезвычайных происшествий. Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко отметил, что принятие документа связано с продолжающимися попытками игнорировать действующие в регионе ограничения на съемку и публикацию подобных материалов.