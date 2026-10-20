Над Черным морем перехватили украинские беспилотники

Для граждан предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении размер штрафа для граждан может достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для организаций — 300 тыс. руб.