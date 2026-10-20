В Дагестане управляющего привлекли к ответственности за задержку оплаты подрядчикам
Контрактного управляющего администрации Кизилюртовского района привлекли к административной ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По данным ведомства, районная администрация несвоевременно рассчиталась с подрядчиками за благоустройство скверов в селах Миатли, Акнада, Манапкала и Новый Чиркей.
Управляющего привлекли к ответственности по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение сроков оплаты по контракту).
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