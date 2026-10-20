Объем пищевого производства Ленинградской области составил 237,3 млрд рублей
Объем производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-август 2026 года в Ленинградской области составил 237,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,6% к уровню аналогичного периода 2025 года.
За 8 месяцев 2026 года объем производства продукции АПК в регионе вырос на 3,8%. По данным федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к сентябрю 2026 года было собрано 43,6 тысячи тонн зерна, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период было собрано 25,7 тысячи тонн картофеля, что на 50,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Без учета малого бизнеса и подсобных хозяйств было собрано 30,9 тысячи тонн овощей открытого грунта, что на 38,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на то, что валовые сборы на сентябрь 2026 года ниже прошлогодних, урожайность выросла. С одного гектара намолочено 44,2 ц зерна, что на 2,5% больше, собрано 270 ц картофеля, что на 14,3% больше и 456,3 ц овощей, что на 26,5% больше. Снижение общего сбора комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области связывает с тем, что убрано меньше площади.
К августу 2026 года поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в хозяйствах всех категорий снизилось по сравнению с августом 2025 года на 1–6%, а овец и коз в сельхозорганизациях — на 17,5%. Поголовье птицы, наоборот, выросло на 1,9–2%. За январь–август 2026 года производство мяса скота и птицы сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но производство мяса КРС и свинины выросло, молока прибавило 0,2% к показателям прошлого года, а объем производства яиц увеличился до 13,9%. Комитет также отмечает, что продуктивность коров и кур-несушек повысилась на 4,2% и 2,9% соответственно. Реализация сельхозорганизациями мяса снизилась до 4,8%, овощей — до 4,3%. Продажи яиц выросли на 17,5%, картофеля — на 9,5%, а молока остались почти стабильными и выросли всего на 0,9%.