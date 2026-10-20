Объем пищевого производства Ленинградской области составил 237,3 млрд рублей

К августу 2026 года поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в хозяйствах всех категорий снизилось по сравнению с августом 2025 года на 1–6%, а овец и коз в сельхозорганизациях — на 17,5%. Поголовье птицы, наоборот, выросло на 1,9–2%. За январь–август 2026 года производство мяса скота и птицы сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но производство мяса КРС и свинины выросло, молока прибавило 0,2% к показателям прошлого года, а объем производства яиц увеличился до 13,9%. Комитет также отмечает, что продуктивность коров и кур-несушек повысилась на 4,2% и 2,9% соответственно. Реализация сельхозорганизациями мяса снизилась до 4,8%, овощей — до 4,3%. Продажи яиц выросли на 17,5%, картофеля — на 9,5%, а молока остались почти стабильными и выросли всего на 0,9%.