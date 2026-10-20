Главные новости за 20 октября. Кавказ
Кисловодск укрепился в списке самых востребованных направлений для урбанистического туризма. Курортный город Ставрополья вошел в первую пятерку популярных направлений наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Сочи.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Республике Дагестан. По предварительной информации, в акватории Каспийского моря вблизи села Сулак Кировского района Махачкалы опрокинулась моторная лодка, на борту которой находились двое мужчин.
Международный аэропорт Минеральных Вод в январе—сентябре 2026 года обслужил 3,35 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних рейсах наиболее востребованными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, на международных — Ереван, Анталья и Стамбул.
Управление Карачаево-Черкесского УФАС выдало предписание по конкурсу на капитальный ремонт почти 3,9 км дороги Черкесск — Хабез, ведущей к международному центру отдыха «Архыз».
Отраслевые объединения Ставрополья, Кубани, Крыма и Дагестана попросили министра сельского хозяйства Оксану Лут пересмотреть правила ввоза плодовых саженцев и продукции. В обращении они предлагают ограничить импорт однолетних и двухлетних саженцев, оставив исключения для исходного материала — подвоев и привоев, а поставки яблок регулировать по сезону.