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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

Бастрыкин поручил доложить об исчезновении жителя свердловской Кушвы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении жителя Кушвы (Свердловская область), передает Следком.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Местонахождение мужчины до настоящего времени не установлено. Обстоятельства его исчезновения обсуждались в эфире федерального телеканала. Родственники пропавшего рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможный криминальный характер событий.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о результатах расследования и доводах, прозвучавших в телепередаче. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Полина Бабинцева