Главные новости за 20 октября. Сочи
В Адлерском районе Сочи завершили устранение последствий оползня на дороге в переулке Васильковом — стоимость работ составила почти 106 млн рублей, основную часть выделили из краевого бюджета. Специалисты установили две подпорные стены на более чем 110 буронабивных сваях и восстановили свыше 800 кв. м асфальта, а в ближайшее время по участку возобновят движение автобуса №533.
Глава Сочи Андрей Прошунин принял участие в совещании по реализации «мусорной» реформы в Краснодарском крае, где обсуждалась доработка комплексного плана стабилизации санитарной обстановки до 2030 года. С 2027 года город планирует перейти от работы по внутригородским районам к единому годовому контракту, а число контейнеров на 1,4 тыс. мест накопления отходов увеличить более чем на 45%.
«Азимут» с 16 октября возобновил регулярные рейсы между Сочи и Пензой — дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 3,08 тыс. руб.
В Туапсе во время сильного шторма волны унесли в море двух находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин — их искали до позднего вечера, тела заметили в 80 м от берега, но подтянуть к суше не смогли. Утром поиски возобновили, однако тел уже не было видно, а плавсредства не могут выйти в море по погодным условиям.
Спрос на осенний отдых в Сочи в 2026 году может сократиться на 15–20% к прошлому году, тогда как Анапа показывает рост бронирований на 40–45% на фоне низкой базы 2025-го. В целом по России внутренний турпоток осенью снизился на 3–4%, а продажи организованных туров — на 10–15%.