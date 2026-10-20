Главные новости за 20 октября. Новороссийск
В акватории морского порта Новороссийск 21 октября с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 пройдут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы, включая практические стрельбы из артиллерийских установок. На время учений запретят плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая гидроциклы, сапборды и прогулочные суда.
В акватории Черного моря у Анапы 19 октября из-за шторма на мель сел спасательный буксир «Углич-Астрахань». Разлива топлива при этом не зафиксировали.
Анапа стала одним из лидеров по росту спроса на осенний отдых в России — число бронирований у туроператора «Дельфин» выросло на 40–45%, тогда как в Сочи ожидают снижения турпотока на 15–20%. В целом рынок внутреннего туризма осенью сократился на 3–4%, а продажи организованных туров — на 10–15%.
В Новороссийске официально начался отопительный сезон 2026–2027 годов — тепло в учреждения и жилые дома будут подавать по заявкам, а полное подключение предусмотрено после пяти дней со среднесуточной температурой не выше +8 градусов. К началу сезона в городе заменили более 8 км тепловых сетей, отремонтировали шесть котлов и 26 единиц котельного оборудования, а Ростехнадзор выдал городу паспорт готовности.
В Новороссийске продолжается реконструкция коммунальной инфраструктуры: по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» санируют участок канализационного коллектора на улице Новороссийской Республики (выполнено 146,5 из 170 м) и реконструируют вторую очередь Троицкого группового водопровода, где осталось проложить 70 м. Также завершено строительство газопровода в селе Борисовка, а на отстающих объектах организован дополнительный контроль.