В Ростове двух женщин осудили по делу о подготовке терактов в Запорожской области

Наталью Целуйко, обвиняемую по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (хранение и перевозка взрывчатых веществ) УК РФ, к 16 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб., а Муиру Здор, обвиняемую по п. «а» и «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконным оборотом взрывчатых веществ) УК РФ — к восьми годам колонии и штрафу в 300 тыс. руб.