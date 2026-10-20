В Ростове двух женщин осудили по делу о подготовке терактов в Запорожской области
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум жительницам поселка городского типа Михайловка в Запорожской области по делу о подготовке терактов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Наталью Целуйко, обвиняемую по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (хранение и перевозка взрывчатых веществ) УК РФ, к 16 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб., а Муиру Здор, обвиняемую по п. «а» и «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконным оборотом взрывчатых веществ) УК РФ — к восьми годам колонии и штрафу в 300 тыс. руб.
Установлено, что Целуйко с октября 2023 года участвовала в террористическом сообществе, созданном представителями украинских спецслужб. По версии обвинения, она поддерживала связь с сотрудником ГУР Минобороны Украины и передавала сведения о дислокации российских воинских подразделений в Запорожской области, их составе и военной технике.
В феврале—июне 2024 года Целуйко и другие участники сообщества, как следует из материалов дела, готовили теракты в поселке Михайловка. Целуйко согласилась участвовать в нападениях на сотрудников территориальных подразделений МВД России в Запорожской области.
В мае 2024 года осужденная получила задание забрать из тайника взрывчатку для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). Для выполнения поручения Целуйко привлекла Здор, не сообщив ей о своем участии в террористическом сообществе.
В начале июня осужденные приехали к месту схрона. Целуйко забрала компоненты и перенесла их в автомобиль Здор. В тот же день подсудимых задержали.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.