Директор хоккейного клуба забил гол в свои ворота

В марте 2026 года уголовное дело Марата Шакурова было передано в суд. Обвиняемый вину в мошенничестве не признал. В суде он заявлял, что все субсидии были направлены исключительно на содержание хоккейного клуба, «себе в карман ни копейки не положил». При этом он в суде подтвердил, что действительно предоставил в министерство недостоверный документ об отсутствии задолженностей, и это было связано с тем, что на тот момент, в январе 2022 года, получение субсидий было «вопросом жизни и смерти хоккейного клуба», поскольку еще в 2018 году, до его назначения директором КХМ, «все ведущие игроки уже разбежались» из-за невыплаты зарплаты и проблем финансирования.