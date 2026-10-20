Директор хоккейного клуба забил гол в свои ворота
Вступил в силу приговор, вынесенный экс-руководителю ульяновского клуба «Волга»
Ульяновский областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляционного представления и согласился с приговором районного суда, признавшего виновным экс-директора ульяновского хоккейного клуба «Волга» Марата Шакурова в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий от регионального минспорта. Сам Марат Шакуров вину не признал и заявлял суду, что все субсидии до копейки были направлены на содержание клуба.
Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Ульяновска, признавшего бывшего директора ульяновского клуба хоккея с мячом «Волга» (АНО «КХМ “ВОЛГА”») Марата Шакурова. Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.
В июле Ленинский районный суд признал Марата Шакурова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года по материалам регионального управления ФСБ. Как тогда сообщало ведомство, следствием было установлено, что в период с января 2020-го по ноябрь 2023 года, будучи директором КХМ «Волга», Марат Шакуров, «имея умысел на получение субсидий», «предоставил в комплекте отчетных документов, направляемых в министерство, заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности» и нанес региональному бюджету «ущерб на общую сумму 224,95 млн руб. По ходатайству следствия решением суда Марат Шакуров был заключен под стражу.
В марте 2026 года уголовное дело Марата Шакурова было передано в суд. Обвиняемый вину в мошенничестве не признал. В суде он заявлял, что все субсидии были направлены исключительно на содержание хоккейного клуба, «себе в карман ни копейки не положил». При этом он в суде подтвердил, что действительно предоставил в министерство недостоверный документ об отсутствии задолженностей, и это было связано с тем, что на тот момент, в январе 2022 года, получение субсидий было «вопросом жизни и смерти хоккейного клуба», поскольку еще в 2018 году, до его назначения директором КХМ, «все ведущие игроки уже разбежались» из-за невыплаты зарплаты и проблем финансирования.
АНО «Клуб хоккея с мячом “Волга”» было учреждено в октябре 2018 года, учредителем выступила ульяновская областная общественная организация «Федерация хоккея с мячом» (ФХМ), президентом которой с 2016 года является Марат Шакуров. По итогам 2023 года КХМ показал фактически нулевую отчетность с выручкой 50 тыс. руб. и заемными средствами 56 млн руб. Сегодня АНО «КХМ “Волга”» ликвидировано, команда перешла в учрежденный региональным минспортом в сентябре 2024 года новый хоккейный клуб — АНО «Профессиональный хоккейный клуб “Волга”» (ПХК «Волга»). Всего, по данным источников, близких к хоккейному клубу, его полный годовой бюджет составляет около 200 млн руб., из которых около 100 млн руб. — спонсорские средства. Это самый маленький бюджет среди хоккейных клубов Суперлиги.
Проблемы с финансированием ульяновской команды возникали неоднократно. В 2014 году решением суда за невыплату зарплаты был отстранен от руководства клубом ее президент Вячеслав Абанин. 80% финансирования клуба составляли бюджетные средства, которых оказалось недостаточно. После этого проблемы с выплатой зарплаты хоккеистам возникали в 2017 и 2018 годах. Клуб банкротился, на его базе создавались новые организации с похожими названиями, но долги продолжали накапливаться. В 2023 году, когда налоговая служба подала в арбитражный суд иск о банкротстве АНО «КХМ “Волга”», и.о. министра физкультуры и спорта Ульяновской области Николай Скобелин в беседе с «Ъ-Волга» признал, что бюджетных субсидий хронически не хватает для функционирования команды, и обещал привлечь спонсоров, чтобы закрыть долги.
При этом региональный минспорт дважды подавал иски в арбитражный суд к АНО «КХМ “Волга”» — в августе и в октябре 2024 года — с требованием вернуть в бюджет субсидии в размере, соответственно, 23 млн руб. и 29 млн руб. Свое требование министерство обосновывало тем, что клубом были поданы недостоверные сведения об отсутствии задолженностей по налогам. В обоих случаях арбитражный суд отказал министерству в удовлетворении иска.
По уголовному делу Марата Шакирова гособвинение настаивало в суде на наказании в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. Адвокаты подсудимого требовали переквалификацию обвинения с мошенничества на подделку документов.
Суд согласился с доводами обвинения, но в итоге снизил вменяемый ущерб с 225 млн руб. до 4,7 млн руб. и в июле этого года приговорил Марата Шакурова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура не согласилась с приговором и направила в областной суд апелляционное представление, считая, что вменяемый ущерб должен составлять 225 млн руб., а наказание должно быть более жестким. Облсуд оставил решение районной инстанции в силе.