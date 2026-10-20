В Дагестане пригородные поезда перевезли с начала года 2 млн пассажиров
Пригородные поезда в Дагестане за девять месяцев перевезли более 2 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин в своих соцсетях.
По данным властей, в регионе продолжают обновлять подвижной состав. В прошлом году парк пополнился двумя электропоездами, и теперь на маршрутах работают шесть таких составов.
Среди приоритетов развития пригородного сообщения глава Дагестана отметил сохранение низких тарифов, корректировку маршрутов с учетом спроса пассажиров и повышение комфорта поездок. Развитие железнодорожной сети в том числе рассматривается как способ снизить нагрузку на автомобильные дороги.