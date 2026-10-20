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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

На «Президентском» мосту в Ульяновске вводят зимние ограничения скорости

Максимальная скорость на переправе через Волгу будет снижена до 60–80 км/ч
С 24 октября 2026 года на мостовом переходе «Президентский» через реку Волгу в Ульяновске начнут действовать сезонные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщает ФКУ «ВолгоВятскуправтодор».

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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На переправе установят дорожные знаки «Скользкая дорога», а предельную скорость движения ограничат — она составит не более 60–80 км/ч. Такие меры принимают ежегодно с наступлением холодов: они призваны повысить безопасность дорожного движения на участке с повышенной аварийностью в зимний период.
ФКУ «ВолгоВятскуправтодор» призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
Георгий Портнов