На «Президентском» мосту в Ульяновске вводят зимние ограничения скорости

На переправе установят дорожные знаки «Скользкая дорога», а предельную скорость движения ограничат — она составит не более 60–80 км/ч. Такие меры принимают ежегодно с наступлением холодов: они призваны повысить безопасность дорожного движения на участке с повышенной аварийностью в зимний период.