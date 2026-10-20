На Ставрополье задержали подозреваемого в нападении с ножом спустя 32 года
Ставропольские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в конфликте, произошедшем 32 года назад. Чтобы скрыться от правоохранительных органов, мужчина сменил фамилию, имя, отчество и место жительства и перестал общаться с родственниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным правоохранителей, в 1994 году 24-летний мужчина во время конфликта с незнакомцем на дискотеке в доме культуры Туркменского округа нанес ему три удара ножом в грудь и бедро, после чего скрылся. В рамках федеральной операции «Розыск» сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
Задержанного передали в отдел следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
В операции «Розыск» на территории Ставропольского края участвовали более 400 сотрудников полиции и представители общественных организаций. За два дня правоохранители установили местонахождение 74 разыскиваемых фигурантов уголовных дел и 15 пропавших без вести человек.