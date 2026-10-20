На Ставрополье задержали подозреваемого в нападении с ножом спустя 32 года

По данным правоохранителей, в 1994 году 24-летний мужчина во время конфликта с незнакомцем на дискотеке в доме культуры Туркменского округа нанес ему три удара ножом в грудь и бедро, после чего скрылся. В рамках федеральной операции «Розыск» сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии установили местонахождение подозреваемого и задержали его.