В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города предупредили о порядке действий при включении сирен — сигнала «Внимание всем».
При нахождении дома рекомендуется не подходить к окнам. Для укрытия необходимо выбрать комнату, окна которой не выходят на море, либо помещение без окон со сплошными стенами. В качестве таких помещений указаны коридор, ванная комната, туалет и кладовая.
Если сигнал тревоги застал человека на улице, ему необходимо укрыться на цокольном этаже ближайшего здания, в подземном переходе или на подземной парковке.
В качестве укрытия запрещено использовать автомобиль. Также не рекомендуется прятаться под стенами многоквартирных домов.
Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до отмены сигнала. Сообщается, что предупреждение будет отменено, как только обстановка станет безопасной.