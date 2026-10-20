Здание Офицерского собрания в центре Астрахани выставили на аукцион за 28,2 млн руб.
Продавец предлагает использовать его в коммерческих целях
В Астрахани на торги выставили историческое здание «Офицерского собрания астраханского казачьего войска, 1906-1907 гг.». Имущественный комплекс располагается в центре города на пересечении ул. Чалабяна и Победы, 16/11 и является объектом культурного наследия, указано на портале «Дом.рф».
Начальная цена — 28,2 млн руб. При этом участникам нужно внести задаток в размере 2,8 млн руб. В лот входят основное здание площадью 828,9 кв. м, три здания размерами 28,4, 35,4 и 71,1 кв. м, а также два сооружения и земельный участок 0,1 га.
Продавец отмечает, что вокруг здания Офицерского собрания расположена жилая застройка, а также социальная и административная инфраструктура. Объект подходит для коммерции. В видах разрешенного использования отмечены деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общепит и гостиничное обслуживание.
Заявки на торги принимаются до 16 ноября, а 20 ноября будут подведены итоги аукциона.
По информации историко-архитектурного астраханского музея-заповедника, здание Офицерского собрания заложили в первой половине 1906 года, а окончательно возвели в 1908 году. Объект стал одним из первых проектов архитектора Виктора Вальдовского-Варганека. До революции улица Чалабяна именовалась Николо-Часовенной. В начале XX века на первом этаже были библиотека, музей, буфет, бильярд, кухня и помещение для прислуги. На верхнем этаже был зал с хорами для музыкантов, столовая и две гостиные. В наши дни в здании некоторое время размещался Астраханский филиал Саратовской государственной академии права.