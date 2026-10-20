Здание Офицерского собрания в центре Астрахани выставили на аукцион за 28,2 млн руб.

По информации историко-архитектурного астраханского музея-заповедника, здание Офицерского собрания заложили в первой половине 1906 года, а окончательно возвели в 1908 году. Объект стал одним из первых проектов архитектора Виктора Вальдовского-Варганека. До революции улица Чалабяна именовалась Николо-Часовенной. В начале XX века на первом этаже были библиотека, музей, буфет, бильярд, кухня и помещение для прислуги. На верхнем этаже был зал с хорами для музыкантов, столовая и две гостиные. В наши дни в здании некоторое время размещался Астраханский филиал Саратовской государственной академии права.