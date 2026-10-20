В Сочи завершили восстановление поврежденной оползнем дороги за 106 млн рублей
В Адлерском районе Сочи завершили устранение последствий оползня на дороге в переулке Васильковом. Стоимость работ составила почти 106 млн руб., основную часть средств выделили из регионального бюджета, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем канале в «Максе».
Объект был поврежден более года назад во время сильных дождей. Мэр отметил, что работы удалось выполнить с опережением графика.
В ходе восстановления дороги специалисты установили две подпорные стены на буронабивных сваях (более 110 единиц), что стало ключевым элементом укрепления склона. Кроме того, было восстановлено свыше 800 кв. м асфальтобетонного покрытия, обустроен водоотвод, укреплены обочины и благоустроена прилегающая территория.
В ближайшее время на участке возобновят движение автобуса №533 по прежней схеме. Восстановление маршрута снимет нагрузку с альтернативных схем проезда, которые использовались более года.