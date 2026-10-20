В Сочи завершили восстановление поврежденной оползнем дороги за 106 млн рублей

В ходе восстановления дороги специалисты установили две подпорные стены на буронабивных сваях (более 110 единиц), что стало ключевым элементом укрепления склона. Кроме того, было восстановлено свыше 800 кв. м асфальтобетонного покрытия, обустроен водоотвод, укреплены обочины и благоустроена прилегающая территория.