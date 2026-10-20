В Туапсе двух мужчин унесло в море во время шторма

В Туапсе во время сильного шторма двух мужчин унесло волнами в море. Поиски продолжались до позднего вечера, однако извлечь тела из воды не удалось. Утром поисковые мероприятия возобновили, но тела уже не были видны, пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Туапсинского муниципального округа Евгения Шевченко.