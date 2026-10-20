В Туапсе двух мужчин унесло в море во время шторма
В Туапсе во время сильного шторма двух мужчин унесло волнами в море. Поиски продолжались до позднего вечера, однако извлечь тела из воды не удалось. Утром поисковые мероприятия возобновили, но тела уже не были видны, пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Туапсинского муниципального округа Евгения Шевченко.
Информация о случившемся появилась в социальных сетях. По опубликованным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Волны сбили их с ног и унесли от берега на глубину. Самостоятельно выбраться на сушу они не смогли. Происшествие попало на видео.
По словам Евгения Шевченко, мужчин искали до позднего вечера. В ходе поисков тела заметили на расстоянии около 80 м от берега, однако подтянуть их к суше не удалось.
«Пьяные решили с морем поиграть. Утащило волной. Искали их до позднего вечера, видели тела на расстоянии 80 м от берега. Подтянуть возможности не было. Утром поиски продолжились, но тел уже не было видно. В море плавсредства не могут выйти по погодным условиям»,— сообщил господин Шевченко.