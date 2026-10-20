«Азимут» возобновил рейсы между Сочи и Пензой
Авиакомпания «Азимут» с 16 октября возобновила регулярные рейсы между Сочи и Пензой. Полеты запланированы дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
В авиакомпании уточнили, что возобновляют программу регулярных рейсов по нескольким внутрироссийским и международным направлениям из Минеральных Вод, Москвы и Сочи.
Стоимость билета на рейс из Сочи в Пензу в одну сторону начинается от 3,08 тыс. руб.
Ранее «Азимут» возобновил программу полетов в Дубай из Краснодара и Сочи. Рейсы по этим направлениям выполняются с начала октября.
Кроме того, «Аэрофлот» объявил о рейсах в аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика в рамках нового сезонного расписания. Оно будет действовать с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года.
Общее количество маршрутов группы «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Россия» и «Победа», составит 282. В частности, авиакомпания «Россия» планирует выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик и из Сочи в Нижний Новгород. В маршрутную сеть «Победы» войдут полеты из Сочи в Ульяновск.
Также предусмотрено увеличение частоты рейсов из Красноярска в Краснодар, из Сочи в Казань и Уфу, из Санкт-Петербурга в Краснодар и из Казани в Краснодар.