В Новороссийске 21 октября ограничат плавание маломерных судов из-за военных учений
В акватории морского порта Новороссийск 21 октября 2026 года запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два этапа: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.
Как сообщили в Новороссийской военно-морской базе, в ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Программа предусматривает выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории морского порта Новороссийск. Ограничения распространяются в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда и спортивные парусные суда.
Запрет также касается надувных плавсредств и средств для занятий спортом на воде. В частности, речь идет о гидроциклах, виндсерфинге, сапбордах и их аналогах.
Ограничения будут действовать в периоды проведения учений и практических стрельб — с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 21 октября.