В Новороссийске реконструируют Троицкий групповой водопровод
В Новороссийске продолжается реализация проектов по строительству и реконструкции коммунальной инфраструктуры. Ход работ и ключевые вопросы обсудили на рабочем совещании.
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведется реконструкция самотечного канализационного коллектора. В 2026 году запланирована санация участка протяженностью 170 м по улице Новороссийской Республики. К настоящему моменту выполнено 146,5 м работ.
Параллельно продолжается реконструкция Троицкого группового водопровода. Протяженность второй очереди составляет около 400 м. На данный момент остается выполнить работы на участке длиной 70 м.
В перечень оставшихся мероприятий входят разработка траншеи, укладка труб, сварка и изоляция, обратная засыпка, устройство колодцев, врезка и благоустройство территории. Кроме того, проводятся работы по вывозу демонтированной трубы.
Также завершено строительство газопровода в селе Борисовка. Объект расположен на улицах Рудниковской, Овражной и Нефтяников.
Для объектов, на которых зафиксировано отставание от графика, организован дополнительный контроль со стороны заместителей. Кроме того, дано поручение обеспечить юридическое сопровождение работ.
Вопросы реализации коммунальных проектов остаются на контроле в рамках работы по развитию инфраструктуры Новороссийска.