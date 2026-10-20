На Ставрополье москвича осудили за мошенничество на 18,5 млн рублей

Как следует из сообщения, в 2017 году две газораспределительные организации из Новосибирска и Минеральных Вод заключили договор на строительство распределительного газопровода среднего давления в поселке Змейка. Установлено, что осужденный, фактически управлявший подрядной организацией, вступил в сговор с заместителем исполнительного директора газовой компании из Минеральных Вод. Стороны заключили договор на изготовление и установку страховочных рельсовых пакетов, а также прокладку газопровода. После завершения работ соучастники организовали оформление актов с недостоверными сведениями об объемах выполненных работ и использованных материалах. Ущерб газораспределительной компании оценили на сумму свыше 18,5 млн руб.