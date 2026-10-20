В Дагестане объединили управления кадрами и противодействия коррупции
В администрации главы и правительства Дагестана создано Управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Дагестан.
Тем же документом упразднены два подразделения: Управление по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград, а также Управление по вопросам противодействия коррупции. Документ подписал глава республики Федор Щукин.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Магомед Дибиров назначен временно исполняющим обязанности руководителя администрации главы и правительства Дагестана.