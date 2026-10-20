В Сочи пройдет IV конференция экспертов санаторно-курортной отрасли о здоровом долголетии, маркетинге и технологиях
10–11 ноября 2026 года в Сочи, на курорте Роза Хутор, состоится IV Ежегодная конференция экспертов санаторно-курортной отрасли «Формула здорового долголетия в современных здравницах: внедрение, маркетинг, технологии». Площадкой мероприятия станет Life Balance отель Rosa Springs 5*. Организаторами выступают команда отеля совместно с Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
В течение двух дней участники обсудят внедрение современных медицинских методик в здравницах, создание востребованных оздоровительных продуктов, улучшение клиентского опыта, маркетинг и продвижение, сохранение персонала и развитие корпоративной культуры. Программа объединит выступления экспертов-практиков, тематические дискуссии и практические занятия.
Первый день, 10 ноября, будет посвящен медицине здорового долголетия и маркетингу. Среди спикеров — Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, Андрей Тарасевич, врач персонализированной и превентивной медицины, диетолог и реабилитолог, Анатолий Скальный, доктор медицинских наук и основатель научной школы биоэлементологии, а также Карина Гордиенко, врач-терапевт и кардиолог клиники «Кивач». Светлана Амрахова, заведующая отделением косметологии клиники «Медскан Hadassah», также представит свой профессиональный опыт. Практическую часть дополнит иммерсивный практикум-исследование под руководством арт-терапевта Екатерины Кербель.
Отдельный блок будет посвящен тому, как формировать ценностное предложение здравницы и адаптировать ее позиционирование к запросам рынка. Главный врач бальнеологического курорта «Мацеста» Александр Куликов и руководитель коммерческой службы Армине Арутюнян разберут обновление концепции курорта. В программе также заявлены выступления Виктории Кубриной, коммерческого директора превент-клиники в Краснодаре, Татьяны Самсоновой, основателя ProImage, и врача-генетика Александра Резника.
11 ноября эксперты продолжат обсуждать медицину здорового долголетия и технологии здоровья. В программе — выступления врача-сомнолога, доктора медицинских наук Романа Бузунова, врача-генетика Александра Резника, медицинского специалиста Антона Лободы и Сергея Берштейна, генерального директора и главного врача санатория «Ревиталь Парк». Андрей Бобровский, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт, также поделится опытом. Шеф-повар Rosa Springs Николай Ермохин проведет мастер-класс о принципе Food Balance в современном санатории.
В технологическом блоке Илья Блохин, физик-теоретик и основатель проекта DEEP, расскажет о технологиях сна. Доктор Ахмет Кая из турецкой клиники ACIBADEM выступит на тему превентивной медицины и активного долголетия, в том числе роли чекапов. Также запланированы выступления главного врача клиники Rosa Springs К. А. Куляева и Инны Кубловой, врача-невролога и заместителя главного врача по лечебной работе медицинского центра «Санаторий Заполярье». Завершится деловая программа вручением сертификатов, а вечером 11 ноября состоятся гала-ужин и официальное закрытие конференции.
Для участников предусмотрены два тарифа. Пакет «Деловой» стоимостью 5 тыс. руб. включает посещение деловой и практической программы, для членов Ассоциации оздоровительного туризма его цена составляет 4,5 тыс. руб. Пакет «Деловой ПЛЮС» предусматривает участие в двухдневной программе и посещение гала-ужина. Его стоимость — 13,5 тыс. руб., для членов Ассоциации — 12,5 тыс. руб. Для участников и партнеров конференции также заявлены специальные условия размещения в Rosa Springs: стоимость проживания начинается от 5 тыс. руб. за сутки с завтраком.
По вопросам бронирования отеля — звонить по телефону 8 (800) 200-92-01 или писать на почту info@rosasprings.com.
По вопросам взаимодействия со СМИ и организации участия — обращаться к генеральному директору по развитию Life Balance отеля Rosa Springs Диане Эксузян-Хостикоевой: +7 (918) 605-11-21, eksuzyan-khostikoeva_dk@rosasprings.com.
ООО «Санаторий «Роза Хутор»
ОГРН 1157746157690
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ОГРН 1157746157690
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