В Сочи пройдет IV конференция экспертов санаторно-курортной отрасли о здоровом долголетии, маркетинге и технологиях

В технологическом блоке Илья Блохин, физик-теоретик и основатель проекта DEEP, расскажет о технологиях сна. Доктор Ахмет Кая из турецкой клиники ACIBADEM выступит на тему превентивной медицины и активного долголетия, в том числе роли чекапов. Также запланированы выступления главного врача клиники Rosa Springs К. А. Куляева и Инны Кубловой, врача-невролога и заместителя главного врача по лечебной работе медицинского центра «Санаторий Заполярье». Завершится деловая программа вручением сертификатов, а вечером 11 ноября состоятся гала-ужин и официальное закрытие конференции.