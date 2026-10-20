В КБР усилят контроль за строительством соцобъектов
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил усилить контроль за сроками и качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта социальных объектов и инфраструктуры. Сейчас в республике реализуется более 100 проектов в рамках государственных программ и национальных проектов, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.
На финансирование нацпроектов в 2026 году региону выделили свыше 14,3 млрд руб. Около 11,7 млрд руб. поступили из федерального бюджета, еще 2,6 млрд руб. — из республиканского.
«Поручил еще более внимательно следить за сроками и качеством выполнения подрядных работ», — приводят в сообщении слова главы КБР.