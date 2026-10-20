В КБР усилят контроль за строительством соцобъектов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил усилить контроль за сроками и качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта социальных объектов и инфраструктуры. Сейчас в республике реализуется более 100 проектов в рамках государственных программ и национальных проектов, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.