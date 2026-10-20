Уехавший из России Андрей Разин оспорил права на хиты «Ласкового мая» в Турции

Андрей Разин ранее проиграл все аналогичные споры в России. Он также объявлен в розыск и заочно арестован по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для присвоения авторских выплат. Потерпевшей по делу признана вдова оренбургского поэта. После возбуждения уголовного дела Разин продал имущество и вылетел в США.