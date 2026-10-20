Дума Ставрополья предложила кандидатуру Александра Сотникова в краевой избирком

Согласно данным Избиркома региона, Александр Сотников родился в 1985 году, имеет высшее образование по направлению «юриспруденция». С ноября 2010 года по ноябрь 2015 года являлся членом территориальной избирательной комиссии Шпаковского района, а с июня 2014 года по ноябрь 2015 года занимал должность ее председателя.