Дума Ставрополья предложила кандидатуру Александра Сотникова в краевой избирком
Дума Ставропольского края предложила кандидатуру Александра Сотникова для рассмотрения в качестве члена краевого избиркома с правом решающего голоса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона.
Александр Сотников занимает должность секретаря Избирательной комиссии Ставропольского края. Постановление регионального парламента направят в Центральную избирательную комиссию России.
Согласно данным Избиркома региона, Александр Сотников родился в 1985 году, имеет высшее образование по направлению «юриспруденция». С ноября 2010 года по ноябрь 2015 года являлся членом территориальной избирательной комиссии Шпаковского района, а с июня 2014 года по ноябрь 2015 года занимал должность ее председателя.